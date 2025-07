Johannes Oerding packt über Ex Ina Müller aus

"Wenn das rote Licht nicht an ist, ist Ina tatsächlich eher eine ruhige, nachdenkliche Person", erzählt der Sänger. Die Liebesgeschichte der beiden begann 2009 in der Talkshow "Inas Nacht". Dort war Oerding als Musik-Act aufgetreten. Bis zu seinem Besuch in der Sendung habe er "ein bisschen Angst gehabt" vor Ina Müller, sagt der 43-Jährige.