Johannes Oerding über Ina Müller: "Jeder macht sein eigenes Ding!"

Denn eigentlich steht Ina Müller nicht auf jüngere Männer. Und Johannes ist immerhin 16 Jahre jünger als die Moderatorin. "Ich stehe ja eigentlich nicht auf jüngere Männer, auch wenn man immer denkt: 'Ja, die Alte, die nimmt sich, was sie will!' So bin ich gar nicht. Er hätte auch gerne 16 Jahre, lieber sogar, 16 Jahre älter sein können. Dann würde man selber nicht so alt neben ihm wirken. Aber leider war es, wie es war. Und natürlich haben wir auch deswegen relativ lange gewartet, darüber zu sprechen, weil ich dachte: 'Oah, das kann man doch nicht . . .'"

Die Liebe trifft einen eben immer unverhofft. Und die beiden haben sich einfach gefunden und sind happy zusammen. Dabei ist ihre Beziehung alles andere als "traditionell". Der 41-Jährige beschreibt sie als "Hippie-Künstlerpaar". "Also wir sind da sehr freiheitsliebend. Jeder macht gerne sein eigenes Ding, jeder macht vor allen Dingen auch gerne alleine sein eigenes Ding. Wir hängen jetzt nicht gemeinsam rum in einer Wohnung, sondern jeder hat seinen Rückzugsort. Nichtsdestotrotz teilen wir die ganzen wichtigen Dinge und tauschen uns auch aus", schwärmt der Musiker.

