Johannes Oerding und Ina Müller: Traurige Liebes-News

Doch mit der Zeit konnten beide ihre Gefühle füreinander nicht mehr verleugnen. "Es ist ja immer irgendwie ein Prozess, aber, klar, irgendwann machte es dann 'Zoom' bei ihr", so der Sänger. Der Rest ist Geschichte. Inzwischen gelten die beiden als absolutes Traumpaar. "Unser selbstständiges Handeln und den anderen in gewissen Phasen in Ruhe lassen – ja, das ist wohl unser Liebesgeheimnis", erklärte Johannes Oerding kürzlich in einem Interview.

Offenbar ticken Johannes und Ina Müller in dieser Hinsicht gleich. So haben sie entschieden, dass jeder seine eigene Wohnung behält. "Momentan lebe ich im Idealzustand. Wir sind beide frei künstlerisch tätig und müssen dem anderen nicht erklären, warum wir gerade keine Zeit haben", so Ina Müller kürzlich. Klingt so, als hätten sie das perfekte Liebesrezept für ihre Beziehung gefunden.