Johannes Strate: Traurige Trennung für "Sing meinen Song"!

Es ist ein Trip, den man so schnell sicher nicht vergisst! Für die VOX-Show "Sing meinen Song" (Start: Dienstag, 24. April, 20.15 Uhr Vox) ging es für Johannes Strate, Mark Forster, Mary Roos, Rea Garvey, Judith Holofernes, Marian Gold und Leslie Clio nach Südafrika. Eigentlich eine unglaubliche Erfahrung. Doch vor allem "Revolverheld"-Star Johannes Strate fiel die Reise gar nicht so leicht. Denn er musste dafür eine traurige Trennung in Kauf nehmen...

Revolverheld-Star Johannes Strate: Traurige Beziehungsbeichte!

Johannes Strate: Er vermisste seinen Sohn

Johannes Strate ist mit seiner Band "Revolverheld" viel unterwegs. Troptzdem bekommt er Familie und Job gut unter einen Hut. Der Sänger ist seit neun Jahren mit der Schauspielerin Anna Angelina Wolfers zusammen. Das Paar hat einen Sohn, der im Dezeber 2012 zur Welt kam. Trotz Tour-Streß schafft es Johannes Strate aber seine Familie zu sehen.

"Ich empfinde das gar nicht so kompliziert, da wir nur im deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Ich kann während der Tour immer wieder mal heimfliegen und in ein paar Städten kommt meine Familie mich besuchen", verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Bei "Sing meinen Song" sah das aber schon anders aus. "Viel schwieriger war das jetzt in Südafrika. Da war ich neun Tage lang ohne die beiden. Das war die längste Zeit in fünf Jahren, die ich meinen Sohn nicht gesehen habe", so der Musiker weiter.

Johannes Strate: Seine Familie ist ihm wichtig!

Die Familie ist für Johannes Strate eben das Ein und Alles. Besonders in der Rolle als Papa geht er auf! "Es ist die Rolle meines Lebens. Papa sein ist sehr bereichernd und inhaltlich ist es super. Die Organisation ist vielleicht etwas nerviger, weil manches nicht so einfach ist wie zuvor, aber ich würde es immer wieder machen", erklärte er einst in einem Interview mit der Osnabrücker Zeitung.