Johannes & Jessica Haller: Polizei-Drama! Jetzt eskaliert die Lage komplett

Mega-Ärger am Flughafen von Palma

"Ihr wisst ja, wir wurden schon oft in unserem Leben beklaut und bestohlen. Es ist schon viel passiert, aber sowas Dreistes hab ich noch nie erlebt", erzählt Jessica ihren Instagram-Fans. Da die beiden vor ihrem Abflug noch etwas Zeit hatten, wollten sie sich erst einmal einen Kaffee gönnen und mit ihrer Tochter den kleinen Spielplatz besuchen. "Ich bin dann irgendwann mit Sack und Pack runtergelaufen. Da hat Hailey total süß gespielt – wir hatten noch 20, 30 Minuten Zeit", erinnert die 32-Jährige zurück.

Doch dann folgte der große Schock! Kurz bevor die kleine Familie in den Flieger steigen wollte, stellte Johannes fest, dass seine Bauchtasche weg ist! "Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich wusste, wenn Johannes die Tasche vermisst und ich sie nicht mitgenommen hab, dass sie jetzt weg ist", so Jessica.

Zwei Männer eilten Jessica zur Hilfe und erklärten ihr, dass ein Pärchen die Bauchtasche in der Nähe des Cafés eingesteckt hatte. "Ich konnte mich an das Pärchen erinnern. Wir haben sie gesucht, aber natürlich nicht gefunden. Die hätten in jeden Flieger einsteigen können. Wir haben auch gleich die Polizei gerufen. In diesem Moment konnte ich nicht fassen, dass das wirklich passiert ist", erzählt die Influencerin weiter.

Zum Glück kam Johannes auf die glorreiche Idee, das Airtag in seiner Bauchtasche zu orten. Er konnte das Paar finden und seine Tasche wieder an sich nehmen. Besonders dreist: Die Diebe behaupteten, dass die Tasche ihnen gehört! Der Schwindel flog allerdings auf und die Polizei vernahm die beiden.

Von nun an werden Jessica und Johannes sicherlich noch besser auf ihre Sachen aufpassen...

