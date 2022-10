Anna Heiser: Schreckliche Angst! Die Vergangenheit darf sich nicht wiederholen

Anna hat große Angst

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan wissen, warum Anna sich bewusst für einen Kaiserschnitt entschieden hat. "Leon kam per Notkaiserschnitt zur Welt. In Namibia wird grundsätzlich von einer Naturgeburt abgeraten, wenn ein Kaiserschnitt vor weniger als zwei Jahren gemacht wurde", so Anna.

Ihr Arzt habe sie über die Risiken aufgeklärt. "Deswegen haben wir uns bewusst für einen Kaiserschnitt entschieden." Die Angst begleitet sie aber trotzdem täglich. Denn: "Ich hoffe nur, dass es diesmal nicht mit einer Vollnarkose endet."

Bleibt zu hoffen, dass die Geburt so problemlos wie möglich verläuft. Ganz nebenbei verrät die Ex-"Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin übrigens auch, dass die Familienplanung mit dem zweiten Kind abgeschlossen ist!

