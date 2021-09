John Challis: Der TV-Star ist tot!

Rund 20 Jahre lang war der Schauspieler als Gebrauchtwagenhändler Terrance Aubrey "Boycie" Boyce in "Only Fools and Horses" vor der Kamera zu sehen. Nachdem die Serie abgesetzt wurde, bekam er mit "The Green Green Grass" ein eigenes Spin-Off. Zudem war er auch in Produktionen wie "Doctor Who" und "Coronation Street" zu sehen und war auch als Schauspieler am Theater aktiv. Eine Trauerzeremonie, um "Johns Leben zu feiern, zu der jeder herzlich eingeladen ist", soll demnächst stattfinden. Im Internet haben bereits zahlreiche Fans Abschied genommen und sprachen ihr Beileid aus. "John Challis war 36 Jahre lang mein Partner auf der Leinwand und der Bühne und mein geliebter Freund. Ruhe in Frieden, Darling John. Ich werde dich jeden Tag vermissen", schreibt sein "Only Fools and Horses"-Co-Star Sue Holderness.

