John Kelly: Jetzt kommt die traurige Wahrheit über Frau Maite raus!

Wie schlecht geht es John Kellys Frau Maite wirklich? In einem Interview erzählt er jetzt die dramatischen Details...

Eigentlich wollte John Kelly bei "Let's Dance" alle von seinem Können überzeugen. Doch es kam ganz anders. Der Musiker stieg nach der dritten Show freiwillig aus. Der Grund: Seine Frau Maite Itoiz ist schwer krank...

John Kelly: "Plötzlich kann sie nicht mehr atmen"

Die 45-Jährige hatte einen schlimmen Zusammenbruch. In letzter Zeit musste Maite einiges durchmachen. Ihrem Vater hat gesundheitliche Probleme - und niemand darf ihn wegen des Coronavirus besuchen. Außerdem hatte Maite Angst, dass sich John in Deutschland mit der neuartigen Lungenkrankheit ansteckt. "Als Musikproduzentin und Künstlerin ist sie es gewohnt, unter hohem Druck zu arbeiten. Sie ist durch viele extreme Situationen gegangen, die sie hätten zusammenbrechen lassen können. Sie hatte zwar schon mal Angst, aber die Panikattacken sind neu", erzählt John jetzt im Interview mit "Gala". "Sie erklärte mir, dass es sich wie ein Herzinfarkt anfühlt; plötzlich kann sie nicht mehr atmen und ihr Herz beginnt ungleichmäßig zu schlagen. Aus Angst vor der Ohnmacht rief sie mehrmals den Rettungsdienst an, sie erkannten die Panikattacke und halfen ihr."

So geht es Maite Itoiz heute

Derzeit befindet sich Maite in professioneller Behandlung. "Es braucht seine Zeit, aber ich sehe eine positive Entwicklung. Sie hat seit Tagen keine Panikattacken mehr. Wie viele Menschen im Moment, leidet sie jedoch immer noch unter großer Angst", so John weiter. Lässt sich nur hoffen, dass es Maite bald wieder besser geht...

