John Krasinski ist "Sexiest Man Alive": Hat er für diesen Titel bezahlt?

Vor zwei Wochen veröffentlichte der Instagram-Kanal "revealmoi", eine Nebenseite des Promiportals "Deuxmoi", eine Spekulation, dass ein "A-List-Schauspieler" bereit war "Millionen von Dollar zu zahlen, um 2024 als "Sexiest Man Alive" ausgewählt zu werden. Offenbar soll ihm bewusst gewesen sein, dass "das Interesse der Öffentlichkeit an ihm nachlässt", sodass er die Investition in diesen Titel als "gute Möglichkeit" sah, "wieder Schwung in seine Karriere zu bringen."