Megan Fox ist schwanger: Darum wusste es ihr Ex Brian Austin Green schon vorher!

Überraschende News aus Hollywood! Megan Fox (38) hat die große Babybombe platzen lassen. In einem Instagram-Post gab sie die Schwangerschaft, mit ihrem ersten gemeinsamen Kind mit Partner Machine Gun Kelly (34) bekannt. Auf dem Bild posiert die Schauspielerin nackt und mit Öl überschüttet, mit ihrem sichtbaren Babybauch. Dazu schreibt sie die bewegenden Worte: "Nichts geht jemals wirklich verloren. Willkommen zurück 👼🏼❤️" (nothing is ever really lost. welcome back 👼🏼❤️). Diese Botschaft hat einen traurigen Hintergrund. Denn die Sängerin machte erst vor einem Jahr öffentlich, dass sie und Kelly bereits eine Fehlgeburt erlebt hätten. Umso mehr freuen wir uns jetzt mit den Beiden über ihr gemeinsames Babyglück. Doch als einer der Ersten erfuhr jemand ganz besonderes von der Schwangerschaft - Ex-Mann Brian Austin Green(51).