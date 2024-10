John Legend und seine Frau: Chrissy Teigens wäre bei der Abtreibung fast gestorben!

Bereits damals informierte Chrissy ihre Follower auf Instagram darüber, dass sie ihr Baby, das die Eltern Jack nannten, verloren habe. "Wir sind schockiert und leiden unter einem tiefen Schmerz, von dem man nur hört – einem Schmerz, den wir noch nie zuvor gefühlt haben", schrieb die Mutter im September 2020. In ihrem Post teilte sie ein Bild von sich in der Klinik, auf dem sie in Tränen ausbrach. "Wir konnten die Blutung nie stoppen und unserem Baby nicht die notwendige Flüssigkeit geben, trotz unzähliger Bluttransfusionen. Es war einfach nicht genug."

Sie nutzte ihre Nachricht außerdem, um sich an ihr verstorbenes Baby zu wenden. "An unseren Jack – es tut mir leid, dass die ersten Momente deines Lebens von so vielen Komplikationen geprägt waren. […] Wir werden dich immer lieben", versprach sie.