John Stahl: "Game of Thrones"-Star mit 68 Jahren gestorben

Auch das National Theatre of Scotland nimmt Abschied. "Wir sind zutiefst traurig, von John Stahls Tod zu erfahren. Wir hatten das Glück, mit John an 'Mary Stuart' und 'The James Plays' zu arbeiten. Sein Tod bedeutet einen riesigen Verlust für die Industrie und er wird schmerzlich vermisst werden. Unsere Gedanken sind bei seinen Lieben", heißt es in einer Mitteilung. Neben "Game of Thrones" stand John Stahl unter anderem auch für "Mord auf Shetland", "Being Human" oder "Inspector Barnaby" vor der Kamera.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen. Von welchen Promis wir uns verabschieden mussten, erfahrt ihr hier im Video: