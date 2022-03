Kathleen Feldvoss: Die Olympiasiegerin ist tot

Kathleen Feldvoss ist mit 56 Jahren verstorben. Die traurige Todesnachricht bestätigte ihr langjähriger Trainer. "Wir, die Schwimmsportfreunde Deutschlands, trauern mit ihren Angehörigen und sind in Gedanken bei ihrer Familie“, schrieb Bernd Henneberg in einem Nachruf für den Landesschwimmverband in Sachsen-Anhalt.