John Wesley: Der "Prinz von Bel Air"-Star ist tot

Der beliebte US-Schauspieler John Wesley ist tot. Er verlor am Samstag den Kampf gegen den Krebs.

Fans aus aller Welt trauern um John Wesley. Der Schauspieler erlag am Samstag seiner Blutkrebs-Erkrankung. Die schreckliche Nachricht wurde bereits von seinem Manager bestätigt.

Wesley verlor den Kampf gegen den Krebs

Wesley war vielen Fans durch seine Rolle als Dr. Hoover in „Der Prinz von Bel Air“ bekannt, war aber auch in Serien wie „Baywatch“, „Melrose Place“, „Knight Rider“ und „ “ zu sehen.

„John Wesley war ein Geschenk an die Welt, seine Freundlichkeit und seine Anmut sind in seinen Werken in Theater, Fernsehen und Film verewigt", wird Produzent Gerry Pass von „Daily Mail“ zitiert. Scheinbar kam es bei der Behandlung seiner Erkrankung zu Komplikationen. Wesley hinterlässt seine Frau Jenny und zwei gemeinsame Töchter

