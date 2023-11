Johnny Depp: Drogen mit 11 Jahren! Deswegen war seine Mutter Schuld...

Wenn Johnny Depp an seine Kindheit zurückdenkt, laufen schreckliche Bilder vor seinem inneren Auge ab. Seine Mutter machte der Familie das Leben zur Hölle. "Sie war unberechenbar und grausam", erinnert sich der Schauspieler. Betty Sue († 81) warf mit Aschenbechern nach ihrem Mann und ihren Kindern, schlug sie mit dem Telefon, beschimpfte sie wüst. Es gab keinen Moment, in dem Johnny sich zu Hause sicher und geborgen fühlte. Sobald er nur an ihr vorbeimusste, duckte er sich. "Weil man nicht wusste, was passieren wird." Nicht nur das: Auch die ersten Drogen hatte Johnny Depp von seiner Mutter! Damals war er gerade elf Jahre alt.