Johnny Depp: Jack Sparrow zaubert Kindern im Krankenhaus ein Lächeln ins Gesicht

Was führte eigentlich Depp nach Spanien? Der 61-Jährige war in der San Sebastian, um an der Premiere seines Films „Modì“ teilzunehmen. In diesem spielen bekannte Schauspieler wie Al Pacino, Riccardo Scamarcio, Stephen Graham und Antonia Desplat mit. Johnny Depp selbst hat dort keine Rolle verkörpert - jedoch führte er Regie und war als Produzent tätig.

Mit seinem Krankenhausbesuch nutzte er seinen Aufenthalt in Spanien wohl auch sehr sinnvoll. Es war jedoch nicht das erste Mal, dass der Schauspieler als Jack Sparrow kranken Kindern ein Lächeln ins Gesicht zauberte: Bereits vor einigen Jahren legte nahm der Pirat einen Zwischenstopp in einem Krankenhaus Anker an - und zwar im BC Children’s Hospital in Kanada. Dort unterhielt er die Kinder auf lustige und herzliche Weise über fünf Stunden lang.