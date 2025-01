„Bizarr hoher Aufwand": Joko und Klaas benennen ProSieben um

In der Neujahrsausgabe von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ hatten Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41) Glück. Beim letzten Spiel, einem Roulette-Duell gegen ihren eigenen Sender, entschieden sie sich mutig für die Zahl 13 – und zack, der Sieg war ihnen sicher. Und was kommt nach so einem Triumph? Genau, die Möglichkeit, ProSieben mal ordentlich aufzumischen.

„Wir haben uns etwas anderes ausgedacht. Es ist ja ein neues Jahr, da bringen wir mal ein bisschen frischen Wind rein“, sagte Heufer-Umlauf nach dem Gewinn. Bereits heute Abend, am 2. Januar um 20:08 Uhr, wird der Sender für eine ganze Woche in „Pro8“ umbenannt – „mit allem Drum und Dran und allem, was dazugehört“, kündigte der TV-Star an.