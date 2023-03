Joko Winterscheidt & Klaas Heufer-Umlauf: Darum sind sie privat keine Freunde

Bereits 2016 gab Klaas in einem Interview mit "TV Digital" zu, dass er Joko nicht zu seinen engsten Freunden zählen würde: "Auf einer Skala von eins bis zehn wäre ich bei einer zwei oder drei, was unsere Freundschaft betrifft", sagte Klaas.

Einige Jahre später spricht auch Joko Klartext. In einer Folge von "AWFNR", dem Podcast von Joko Winterscheidt und Paul Ripke, erklärte der Moderator: "Früher hat Klaas immer in Interviews gesagt, dass wir privat keinen Kontakt haben. Da war ich am Anfang immer ganz schön angefasst." Joko erklärt, dass dies immer so wirke, als wären sie nur beruflich befreundet. Lachend ergänzt er: "Mittlerweile unterschreibe ich das eiskalt und sage 'privat keinen Kontakt'".

Doch trotz des kleinen Scherzes, erklärt Joko, dass er und Klaas privat wohl nicht ganz so gut zusammen passen, wie vor der Kamera: "Ich weiss nicht, ob er da einfach weiter war in der Haltung des Zwischenmenschlichen. Oder ob ich einfach zu lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass wir nicht zueinander passen. So gut wir zusammen passen".

Ganz so hart kann man es aber dann doch nicht sagen, immer hin sagte Klaas einst in "Willkommen Österreich" liebevoll über seinen Kollegen: "Er ist wie der Bruder, den ich nie wollte - aber ich weiß er ist mein Bruder."