Joko Winterscheidt: "Es wird euch überraschen!" - Er verkündet das traurige Aus

Tatsächlich waren es aber wohl terminliche Schwierigkeiten, die Winterscheidt und Passmann zu diesem Schritt brachten. Es wurde immer schwerer, die Zeit für die wöchentliche Aufnahme zu finden, darum zieht man jetzt die Reißleine, bevor man im Streit auseinandergeht.

Für den Fall, dass sich das "Sunset Club"-Aus doch als Fehler erweisen sollte, wäre Winterscheidt aber auf jeden Fall zu einem Comeback bereit. Passmann hatte auch schon den passenden Namen für diese Fortsetzung parat: "Sunset Club 2: Jetzt wird geheiratet".

Falls sich Fans des Podcasts bei einem zufälligen Treffen mit Passmann oder Winterscheidt zu erkennen geben wollen, sollen sie einfach "I'm in the middle of a recording" rufen - ein Insider-Gag aus dem "Sunset Club".

Die kreative Partnerschaft zwischen Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bleibt uns hingegen erhalten. Warum das berühmte Comedy-Duo abseits der Kameras aber nicht befreundet ist, erfahrt ihr im Video: