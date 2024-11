Joko Winterscheidt: Therapie-Beichte! "Ich habe gar nichts gefühlt"

Der Grund dafür könnte davon kommen, dass er den Tod seiner Mutter nicht richtig verarbeiten konnte: Seine Mutter starb Krebs an starb, als Joko gerade mal sechs Jahre alt war. Er kannte es nicht anders, wie er erzählt: "Weil ich so jung war, war mir gar nicht klar, was ich verloren habe." Und weiter: "Für mich galt immer der Satz: 'Ich kenne das ja nicht anders, deswegen ist das ok für mich.' Ich glaube aber, da habe ich mich sehr lange selber angelogen. Das war einfach die Scheu vor der Auseinandersetzung, dass das passiert ist."

Professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, kann Joko nur weiterempfehlen: "Es ist das Wertvollste, das ich nur jedem empfehlen kann", versichert er.