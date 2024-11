Neue "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel: ER kehrt zurück!

"Wer stiehlt mir die Show" geht in die nächste Runde! Auch 2025 wird Joko Winterscheidt (45) erneut mit seiner ProSieben-Show an den Start gehen und versuchen, sich gegen seine Gäste im Quiz durchzusetzen, um seine Show zu verteidigen. Jetzt hat der Sender bekannt gegeben, gegen wen Joko in der nächsten Staffel antreten wird - und mit dabei ist auch ein Wiederholungstäter ...