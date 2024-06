Jolina Mennen: Jetzt packt sie die knallharte Wahrheit über Kim Virginia & Twenty4Tim aus!

Nach dem diesjährigen Dschungelcamp bandelten nicht nur Mike Heiter und Leyla Lahouar miteinander an, auch ihre Dschungel-Mitbewohner Kim Virginia und Twenty4Tim sorgten zurück in Deutschland mit öffentlichen Küssen und Kuschelvideos für Aufsehen. Viele Fans zweifelten jedoch schnell an der Echtheit ihrer Romanze und warfen Kim und Tim ein Fake-Verhältnis vor. Bei den 9:16 Awards in Hamburg ließ Tims gute Freundin Jolina Mennen gegenüber InTouch Online durchsickern, wie sie über das Ganze denkt.