Jorge González: Bitterer Abschied! Kehrt er Deutschland den Rücken zu?

Wie Jorge nun bei "Riverboat" berichtet, setzt ihm die aktuelle Zeit ganz schön zu. So soll es ihn vor allem traurig machen, dass er seinen Vater momentan nicht sehen kann, da dieser auf Kuba lebt. Der Tänzer verrät: "Leider lebt Papa auf Kuba. Vorletzte Woche hatte er seinen 99. Geburtstag. Und er ist fit und er freut sich, nächstes Jahr mit 100 nach Deutschland zu kommen und mit mir zu feiern - ich hoffe." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innere von Jorge geben. Doch damit genug! Wie Jorge weiter erklärt, schließt er es nicht aus, irgendwann wieder in seine alte Heimat Kuba zu ziehen...