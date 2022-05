Jorge Gonzalez: Drama um seine heimliche Familie

Liebevoll schließt er sie in seine Arme! Jorge González würde Anna Kratochvilova am liebsten gar nicht mehr loslassen. Das, was die beiden miteinander erlebt haben, hat er tief in seinem Herzen verankert, nie darüber gesprochen. Denn Anna ist seine heimliche Mutter, sie rettete ihm das Leben. Mit ihr weinte er viele Tränen.

Mit 17 Jahren verließ Jorge seine Heimat Kuba mit einem Stipendium für ein Studium in der Tschechoslowakei. Er war mittendrin, als tausende Menschen am 17. November 1989 in Prag demonstrierten. Schon am nächsten Tag teilten ihm seine kubanischen Betreuer mit, das tschechische Volk zähle nun zu den Feinden. Alle Kubaner sollten zurückkommen. Aber Jorge wollte nicht. Er hatte Freunde gefunden, genoss die Freiheit. Nachdem er nebenbei zu modeln begann und tanzend in einem tschechischen Werbefilm für Coca Cola auftauchte, forderte Kuba seine sofortige Rückkehr. „Ich musste untertauchen.“