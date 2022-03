"Let's Dance": Juroren-Beben! Die Juryplätze werden neu vergeben

Wie es nächstes Jahr tatsächlich mit der Show weitergeht, ist noch offen. Feststeht: Sicher kann sich niemand sein! Das weiß sogar Motsi Mabuse, die bereits seit zehn Jahren Jurorin in der Sendung ist. Neben ihrer TV-Karriere betreibt sie mit ihrem Mann eine Tanzschule. "Ich mache viel und ich bin so dankbar, also auch wirklich… für Let’s Dance. Aber man ist nie sicher, und deswegen habe ich die Tanzschule mit meinem Mann", erklärte sie vor Kurzem. Ist ihre Ungewissheit der Grund, wieso sie vor zwei Jahren auch den Juryjob bei der britischen Version der Show, Strictly Come Dancing, angenommen hat?

Und auch Jorge González, der dritte im Bunde, hat offenbar seine Fühler nach Alternativen ausgestreckt – mit Erfolg! Denn der Kubaner verriet jetzt, dass er bald auch bei Let’s Dance in der Slowakei als Juror zu sehen sein wird. "Es freut und ehrt mich sehr", schwärmt er. "Denn es ist wie nach Hause zu kommen!"

Und was wird hier aus Let’s Dance? Mit Rúrik hat der Sender jedenfalls schon ein Ass im Ärmel. Und der würde sich umso mehr freuen, in der Show für Wirbel zu sorgen…