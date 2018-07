Jorge González: Heißes Penis-Foto macht Fans verrückt

Reddit this

Während manch einer bei diesen Temperaturen arbeiten muss, gönnt Jorge Gonzáles sich gerade einen Traumurlaub auf der griechischen Insel Thasos. Dort lässt er die Seele baumeln und trägt dabei so wenig Stoff wie möglich.

Jorge zeigt sein bestes Stück

Auf seiner -Seite postete der 50-Jährige einen Schnappschuss von sich, auf dem er in einer Hängematte liegt. Dabei trägt er nur ein dünnes Badehöschen, durch das sich sein Penis deutlich abzeichnet. Den Fans scheint der Anblick jedenfalls gut zu gefallen. In den Kommentaren spielen sie immer wieder auf Jorges „Gurke“ an.

Das dürfte den gebürtigen Kubaner allerdings nicht stören. Er hat kein Problem mit freizügigen Bildern und teilt auf seinen Social-Media-Accounts gerne den einen oder anderen frechen Schnappschuss. Heiß!