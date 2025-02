Jorge Gonzalez: "Idioten gibt es überall auf der Welt"

"Das Neue": Jorge, Sie sind studierter Nuklear-Ökologe. Wie wichtig ist Ihnen der Umweltaspekt bei Ihrem Auto?

Jorge Gonzalez: Sehr wichtig! Es ist egoistisch, nur im heute zu leben. Die Welt verändert sich rasend schnell. Der Klimawandel ist unser größtes Problem. Elektrische Autos sind unsere Zukunft. Es muss noch an der Infrastruktur gearbeitet werden, dass man wirklich überall laden kann – aber diesbezüglich tut sich gerade eine Menge.

Was tun Sie ansonsten privat für den Umweltschutz?

Ich lebe sehr bewusst und trenne beispielsweise sehr gewissenhaft den Müll. Vor kurzem war meine Familie aus Kuba zu Besuch. Dort kennt man das überhaupt nicht. Sie waren völlig überfordert damit, was in welchen Eimer muss. Ich lösche auch immer das Licht, wenn ich von einem Raum in den anderen gehe. Oder ich drehe den Wasserhahn zu und verschwende kein Trinkwasser. Das sind Kleinigkeiten, aber sie sind wichtig. Ich komme aus Kuba – ich habe gelernt, bewusst mit Energie und Wasser umzugehen.

In Ihrer Heimat Kuba gibt es sehr wenig Plastikmüll…

Das stimmt, weil es einfach gar nichts gibt dort. Die wirtschaftliche Situation Kubas ist katastrophal. Es ist schlimmer als in vielen Dritte-Welt-Ländern. Es gibt keine Eier, keine Milch, kein Brot. Die Menschen leiden teilweise sogar unter Hunger; es gibt wenige Medikamente. Die wenigsten Touristen wissen, was wirklich gerade vorgeht in meiner Heimat. Das Kuba, das ich noch kennengelernt habe, gibt es nicht mehr.