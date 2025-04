Jorge González: Jaaa! Jetzt zeigt der "Let's Dance"-Star seinen Freund!

Jorge González (57), bekannt durch seine Juroren-Rolle bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance", sorgt erneut für Schlagzeilen – diesmal mit einem seltenen Einblick in sein Privatleben. Der 57-jährige Choreograf und Juror teilte über Ostern ein Foto auf Instagram, das ihn Arm in Arm mit einem Mann am Strand zeigt. Die beiden stehen mit dem Rücken zur Kamera und blicken gemeinsam in den Sonnenuntergang. Jorge versieht das Bild mit zwei Herz-Emojis und dem Hashtag #Ostern. Obwohl der Mann im Hintergrund bleibt, brodelt die Gerüchteküche: Wer ist der neue Mann an Jorges Seite?