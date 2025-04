​"Let's Dance": Rauswurf am Freitag ist beschlossene Sache – doch es wird noch schlimmer

Doch der Partnerwechsel und der drohende Rauswurf in Show 8 haben auch Auswirkungen auf Stars, die in der Folge überhaupt nicht auf dem Tanzparkett antreten werden. Gemeint sind die eigentlichen Tanzpartner der Promis, also Ekaterina Leonova, Valentin Lusin und Co. Wenn Prominente mit neuen Partnern bessere Leistungen zeigen, könnte dies Fragen zur bisherigen Zusammenarbeit aufwerfen. Besonders betroffen könnten diejenigen Profis sein, deren ehemalige Partner nun mit anderen Tänzern brillieren.​