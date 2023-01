Juan Carlos: Jetzt muss er für seine Taten büßen

Da wird sich Juan Carlos sicher gefreut haben, dass er statt einer netten Karte zum 85. Geburtstag eine Klage vorgelegt bekam. Und bestimmt blieb ihm auch der Schluck des erlesenen spanischen Weines "Unico" (um 450 Euro pro Flasche) im Halse stecken. Denn eigentlich hat er genug Probleme seit seiner halb-freiwilligen Abdankung. Deshalb lebt er ja auch im arabischen Exil.

Ja, Corinna lässt nicht locker. Obwohl sie sogar Todesdrohungen erhalten hat, wie sie sagt. Corinna wirft sich für die Frauen in die Bresche: "Ich hoffe, dieser Fall wird zum Präzedenzfall, um Frauen zu schützen, die von mächtigen Männern missbraucht werden." Juan Carlos bestreitet natürlich alle Vorwürfe und beruft sich gleichzeitig auf seine Immunität. Einen Teilerfolg hat er vor Gericht bereits erzielt: Für die Zeit vor seiner Abdankung wird ihm Immunität gewährt, nicht aber für die Jahre danach.

Natürlich hatte Corinna große Vorteile davon, als sie sich einen König angelte. Schließlich hatte sie ihn sogar so weit, dass er ihr die Welt zu Füßen legte, seine Frau verlassen und sie heiraten wollte. Doch so großzügig, wie er anfangs war, so grausam verhielt er sich am Ende der Beziehung. "Ich wachte morgens auf und jemand stand über meinem Bett", so die Geliebte. "Die Person sagte: 'Du könntest sterben wie Prinzessin Diana.'" Wann das Urteil gesprochen wird, ist noch offen.