Judith Holofernes: Bittere Neuigkeiten für ihre Fans!

Bei "Sing meinen Song" dreht sich an diese Abend (15. Mai, 20.15 Uhr, Vox) alles um die Sängerin Judith Holofernes. Ihre Kollegen Mark Forster, Johannes Strate, Mary Roos, Rea Garvey, Marian Gold und Leslie Clio suchen sich Songs der Musikerin aus und interpretieren sie auf ihre ganz eigene Weise. Für die Fans wird es eine Zeitreise. Denn auch Lieder von Judith Holofernes Band "Wir sind Helden" werden wieder ausgekramt. Und so sehr sich die Fans darüber freuen, eine traurige Nachricht hat Judith für sie....

Judith Holofernes: Schock-Diagnose - Drama um die deutsche Sängerin!

Judith Holofernes: Mega-Erfolg mit "Wir sind Helden"

Mit der Band "Wir sind Helden" schaffte Judith Holofernes den großen Durchbruch. Die Band kam 2000 zusammen. 2002 landeten Judith Holofernes, Pola Roy und Jean-Michel Tourette mit dem Lied "Guten Tag (die Reklamation)" einen Hit. Danach waren sie nicht mehr zu bremsen.

"Wir sind Helden" gewannen in den nächsten Jahren fünf Echo Awards, dreimal die 1-Live Krone und sogar den European Border Breakers Award. Doch dann der Schock! 2012 gab die Band ihr Ende bekannt. Sie legten das Projekt für unbestimmte Zeit auf Eis. Seit dem ist Judith Solo unterwegs...

Judith Holofernes: Kein Comeback von "Wir sind Helden"

Viele Fans hoffen bis heute auf ein Comeback von "Wir sind Helden". Doch diese Hoffnung wird jetzt zerstört. "Das steht nicht an! Es war schön, in Südafrika so viele von den alten Songs zu hören, und ich bin sehr glücklich mit meiner Band, auch im Rückspiegel. Aber ich habe viel Liebe in meine Solosachen gesteckt, habe so viel Spaß mit meiner neuen Live-Band... Ich habe das Gefühl, damit erst am Anfang zu stehen", so Judith Holofernes gegenüber "Gala". Für viele Fans sicher eine bittere Enttäuschung...