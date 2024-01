Judith Rakers: Enthüllt! Das ist der wahre Grund für das "Tagesschau"-Aus

Jetzt will Judith ihre Leidenschaft zum Beruf machen. "Schon bald erscheinen mein erstes Kinderbuch, ein Experimentierkasten und ein Familien-Spiel zum Thema Gemüseanbau. Und ich habe noch viele weitere Ideen und möchte mehr Zeit haben, diese umzusetzen", erklärt sie. In der Mitteilung an das Kollegium heißt es: "Viele von euch haben sicher mitbekommen, dass ich parallel zu meinen Fernsehtätigkeiten auch Bücher schreibe, eine kleine Redaktion aufgebaut habe, ein Online-Magazin zum Thema Homefarming herausgebe, einen Podcast produziere und nachhaltige Produkte für Balkon und Garten entwickele."

Bereuen tut sie ihre Entscheidung nicht. Im Gegenteil. "Ich weiß, viele von euch haben sich gewöhnt an mich in der 20-Uhr-Tagesschau, in den Nachtsendungen, Frühsendungen und Wochenendausgaben. Ich habe mich selbst daran gewöhnt, aber jetzt ist es Zeit für Veränderung und den Mut, diese umzusetzen. Ich freue mich sehr auf alles, was kommt."