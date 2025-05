Judith Rakers: Ihr neuer Job sorgt für Aufsehen

Manche ziehen sich nach der "Tagesschau" ins Privatleben oder sogar aufs Land zurück. Judith Rakers auch – allerdings mit Staubsauger in der Hand und Rabattcode in der Insta-Story. Wo früher der Teleprompter stand, steht heute das Shark-Beauty-Set. "Ich liebe ja praktische Tools", schreibt Judith begeistert unter einem Clip, in dem sie sich die Haare so souverän mit einer Föhn-Bürste bändigt, als hätte sie nie was anderes gemacht. Und das ist erst der Anfang.