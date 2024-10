Judith Rakers: Bald als Schauspielerin? Das verrät sie im Interview

Für eine Fortsetzung von "Der wilde Roboter" wäre Rakers jederzeit zu haben. Als es jedoch darum ging, selbst vor der Kamera zu stehen, äußerte sich Rakers zurückhaltender. Nur, wenn sie ein Tier spielen könnte - vorzugsweise ein Huhn, wie sie scherzhaft meinte - würde sie die Schauspielerei in Erwägung ziehen.

Obwohl Rakers natürlich beruflich sehr häufig vor der Kamera steht und sogar schon sich selbst in einem "Tatort" verkörpert hat, werden wir sie wohl nicht so bald auf der großen Leinwand erleben. Dass sie aber durchaus in der Lage ist, mit ihrer Stimme große Emotionen zu vermitteln, erfahrt ihr aktuell in "Der wilde Roboter" im Kino.

Mehr interessante Fakten über Judith Rakers erfahrt ihr im folgenden Video: