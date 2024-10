Judith Rakers: Jetzt spricht sie über Entführungsdrama!

Der dramatische Vorfall ereignete sich, als Rakers noch ein junges Mädchen war. An einer Bushaltestelle sprach sie ein fremder Mann an. Unter dem Vorwand, sie solle ihm helfen, eine Wette zu gewinnen, indem sie ihn als Frau verkleidet, versuchte er, sie in sein Auto zu locken. Dafür bot er ihr 20 Mark – eine für damalige Zeiten beachtliche Summe. Rakers erklärte, dass sie nur deshalb nicht auf das Angebot einging, weil sie zuvor in einer Folge von „Aktenzeichen XY“ einen ähnlichen Fall gesehen hatte. Dieses Wissen hatte sie nach der Sendung mit ihrem Vater besprochen, der ihr eindringlich klarmachte, sich auf solche Geschichten niemals einzulassen.

Dank „Aktenzeichen XY“ und der Warnung ihres Vaters entging Judith Rakers also einer möglichen Entführung. Heute ist sie dankbar, dass sie dadurch „vor irgendwas ganz, ganz schrecklichen bewahrt“ wurde.