Judith Rakers: Traurige Baby-Beichte

Und genau das ist das Besondere an ihrer Geschichte: Judith hat ihren Frieden gemacht mit dem, was nie war – und sich ein Leben geschaffen, das sie erfüllt. Auf ihrer kleinen Farm auf Rügen, zwischen Kater Jack, Hühnern und Pferd, blüht sie auf. "Ich bin sehr bei mir, in meiner Mitte. Ich habe das Gefühl, angekommen zu sein."