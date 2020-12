Judith & Mel: Nach ihrem Zusammenbruch! so geht es ihr heute wirklich

Heute steht seine Liebste wieder mitten im Leben, beweist ihren eisernen Willen. „Sogar meine Ärzte und Professoren können nicht glauben, wie schnell ich mich erhole“, erzählt uns Judith bei einem Anruf. Die Sängerin stand bereits nach einem dreiviertel Jahr wieder auf den Beinen, brachte sogar ein neues Album mit ihrem Partner heraus („30 Jahre Land im Norden“, Telamo, ca. 18 Euro).

Ganz unbeschadet ist Judith dem Stressinfarkt aber nicht entkommen. Während sie früher den Haushalt in einem Rutsch erledigte, zwingt die stark verminderte Herzleistung die 68-Jährige nun, Pausen einzulegen oder erst am nächsten Tag weiterzumachen. Doch damit hat sie sich arrangiert. Belastender sind die Nebenwirkungen der Medikamente. Sieben Tabletten musste Judith anfangs pro Tag schlucken! „Ich hielt plötzlich jeden Morgen büschelweise Haare in den Händen!“ Heute sind es zwar nur noch zweieinhalb Pillen, doch auch damit hadert ihr Körper. „Eine davon verlangsamt meinen Stoffwechsel. Meine Verbrennung funktionierte immer super, jetzt habe ich mit meinem Gewicht zu kämpfen.“

Da ihre Haarpracht bereits zurückgekehrt ist, bleibt die Kämpferin zuversichtlich: „Auch das bekomme ich wieder hin und hoffe, diese Tablette bald absetzen zu dürfen.“ Von ihrem Liebsten Mel lernt sie zudem geduldig zu sein. Und schließlich zählt am Ende ja nur eines: gesund zu bleiben!

