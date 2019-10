Judith & Mel nach Herzinfarkt: Bittere Tränen um seine Judith!

Reddit this

Wie schrecklich! Obwohl es eigentlich hieß, dass es Judith nach ihrem Krankenhaus-Schock schon wieder besser geht, wendet sich Mel nun mit der traurigen Nachricht an die Öffentlichkeit...

Erschütternde Neuigkeiten von Schlagerpaar Judith und Mel. Wie der Sänger nun berichtet, geht es seiner Frau aktuell schlechter, als erwartet...

Judith liegt auf der Intensivstation

Sängerin Judith, vom beliebten Schlager-Duo Judith und Mel, liegt auf der Intensivstation! Diagnose: Stressinfarkt am Herzen. Der wird meist durch große emotionale oder körperliche Belastung ausgelöst. Judith wurde ins künstliche Koma versetzt. Hat Wasser in der Lunge, kämpft um ihr Leben. Ihr verzweifelter Ehemann Mel Jersey bangt an ihrem Bett. Er weint um sie. "Wir sind nach wie vor auf der Intensivstation", berichtet er gegenüber "Neue Post".

Judith ging es eigentlich schon besser

Obwohl es gerade noch hieß, Judiths Zustand würde sich etwas verbessern, sie würde langsam aus dem Koma erwachen, erklärt Mel: "Wir möchten keine Vermutungen und Hoffnungen erwecken, die es im Moment nicht gibt." Seit fast 50 Jahren sind Judith und Mel unzertrennlich. Ein Leben ohneeinander? Unvorstellbar! Aber wird sie es schaffen? Wird Judith auch diesmal wieder gesund werden?

Das Paar durchlebte bereits schwere Zeiten

Schon so oft wurde das Ehepaar von furchtbaren Schicksalsschlägen heimgesucht. 2014 erhielt Judith bei einer Untersuchung eine schreckliche Nachricht: Sie hatte einen Gebärmuttertumor, Verdacht auf Krebs. Die blonde Sängerin durchlitt Tage voller Todesangst - schließlich war ihre Mutter mit 56 an einem bösartigen Tumor verstorben. Erst nach der Operation die Nachricht, die den Stein von ihrem Herzen fallen ließ: Judiths Geschwür war gutartig. "Das ging noch mal gut. Wie die schweren Autounfälle, die wir überstanden haben." Mel selbst erlebte zudem eine Herz-OP, bei der er aufwachte, während der Arzt noch operierte. Und einen Flug, bei dem er eine Nahtoderfahrung hatte. "Immer war da das Gefühl: Da ist jemand, der auf uns aufpasst."

Judith sagte einmal: "Oft schätzt man sein Glück erst, wenn man es fast verloren hat." Nun tun die Ärzte ihr Menschenmögliches, um Judiths Leben zu retten.

