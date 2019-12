Judith Williams: Mega-Drama um ihre Kosmetikprodukte

Im Laufe der Jahre hat sich Judith Williams (48) ein -Imperium aufgebaut – doch nun wird sie mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Eines ihrer Pflegeprodukte ist als gefährlich ein gestuft worden – und das nicht zum ersten Mal.

Hat Judith Williams nichts dazugelernt?

Sie ist DIE Beauty-Teleshopping-Queen! Und weil die Kunden vertrauen und ihre Produkte lieben, bietet sie seit einiger Zeit in einer großen Drogeriemarktkette ihre eigene Pflegelinie an – doch die sorgt jetzt mit negativen Bewertungen für Furore! Gerade wurde die „Judith Williams Zellaktivierende Tagescreme“ auf problematische Inhaltsstoffe getestet. Das Verbrauchermagazin „Öko-Test“ schreibt in einem Artikel, dass sich in der Creme „künstliche Moschus-Verbindungen finden, die sich im menschlichen Fettgewebe anreichern“. Deshalb bekam das Produkt lediglich die Note „Ungenügend“.

Judith Williams: Drama hinter den Kulissen von Dancing on Ice

Ein besonders bitteres Urteil, da bereits 2018 einige ihrer HSE24-Produkte bei Untersuchungen ebenfalls schlecht abschnitten. Danach müsste es doch oberste Priorität sein, dass in ihrem Namen Pflegeprodukte verkauft werden, die für die Konsumenten unbedenklich sind...