Judith Williams: TV-Hammer - Jetzt startet ihre Tochter durch

Denn die kleine Angelina tritt jetzt wortwörtlich in Mamas Fußstapfen und wird bei der Kids-Version von "Let's Dance" mitmachen. Die Sendung startet am 9. April bei TV NOW und wird insgesamt vier Folgen haben. Ob Angelina guten Chancen für den Sieg hat?

Sie hat jedenfalls Musik im Blut. Die 11-Jährige dreht nicht nur bereits fleißig TikTok-Videos, sondern spielt auch Gitarre und Klavier.

Mama Judith freut sich jedenfalls riesig für ihre Tochter. "Bei ‚Let’s Dance‘ habe ich persönlich so viel lernen dürfen und gleichzeitig hat jede Herausforderung auch so viel Spaß gemacht. Die gleiche Freude wünsche ich Angelina", verrät sie ganz stolz gegenüber RTL. Und was sagt Angelina selbst dazu? "Ich freue mich, andere Kinder zu treffen und mit ihnen tanzen zu lernen. Außerdem will ich wissen, wie es sich anfühlt, von der Jury bewertet zu werden."

