Judith Williams Vermögen: So verdiente die Kosmetik-Queen Millionen

Der große Auftritt liegt der Kosmetik-Queen mit Münchener Wurzeln schlichtweg im Blut. Bereits in Kindertagen eroberte Judith Williams als Karnevalsprinzessin die Bühnen von Trier. Nach dem Abitur folgte sie dem Beispiel ihres amerikanischen Vaters, dem Basso profondo Daniel Lewis Williams, und studierte klassischen Gesang in Köln. Eine Ballettausbildung an der Royal Academy of Music in London setzte der Karriere der jungen talentierten Sopranistin die Krone auf. Mit ihrer ausnahmslosen Opernstimme verstärkte Judith Williams in den 90er Jahren diverse gefeierte Musicals wie „West Side Story“ oder „Die Zauberflöte“. Doch dann kam alles anders!