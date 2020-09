Judith Williams: Schockierendes Beauty-Outing!

Der doppelte Bandscheibenvorfall war sicher ein Schock, auch wenn sie es gar nicht gemerkt hat. Doch es ist nicht die erste Hiobsbotschaft in ihrem Leben. Vor vielen Jahren bekam sie eine noch schlimmere Diagnose: Judith Williams hatte einen gutartigen Tumor in der Gebärmutter. Damals, mit 24, entschied die sich für die Gesundheit und gegen die Karriere. Denn eigentlich wollte sie Opernsängerin werden. Doch Williams wollte unbedingt irgendwann Kinder haben und entschied sich deshalb für eine Hormontherapie. Ihre Stimme wurde dadurch nachhaltig geschädigt. Die Gesangskarriere ist geplatzt, aber der Traum einer Familie ist in Erfüllung gegangen. Heute ist Judith stolze Mama und bereut die Entscheidung in keiner Sekunde.

"Ehrlich gesagt bin ich heute sehr dankbar für mein Leben, wie es die Wendung genommen hat. Man muss immer aus allem das Beste machen", verriet sie einst in einem Interview.

