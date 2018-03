Judith Williams: So sieht sie ungeschminkt aus!

Judith Williams: So sieht sie ungeschminkt aus!

Sie fegt über das Parkett, als hätte sie nie etwas anderes getan! Ganz klar: Judith Williams (45) gehört zu den Favoriten der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" - und ist ganz wild darauf, den heiß umtanzten Pokal mit nach Hause nehmen zu können! Dazu gehört aber nicht nur eine einwandfreie Leistung, sondern auch Zuschauer, die für die Unternehmerin anrufen.

Judith Williams: Zerbricht sie am Druck?

Judith Williams: Ein echter Schmink-Profi

Klitzekleiner Vorteil: Vor allem die männlichen Zuschauer machen das nur allzu gerne - schließlich mögen sie es, die attraktive Brünette in stilvollen Glitzerkleidchen strahlen zu sehen. Und "strahlen" ist das Stichwort: Auch auf dem Sender HSE24 strahlt sie - denn sie vertreibt ihre eigene Mode,-Schmuck- und Kosmetiklinie. Will heißen: In puncto Schminke ist sie ein echter Profi.

Judith Williams: Ungeschminkte Wahrheit

Dabei ist die 45-jährige eine wahre Schönheit - und hat es eigentlich gar nicht nötig, sich zu schminken! Funkelnde Augen, volle Lippen und Wangenknochen, die neidisch machen. Trotzdem zieht die gebürtige Amerikanerin es vor, sich stark zu schminken. Umso mutiger, dass sie sich auch ganz ohne Make-up zeigt!

Auf diesem Schnappschuss sehen wir die "Let's Dance"-Teilnehmerin ohne den tiefroten Lippenstift, den sie so gerne trägt und ohne Make-Up. Und trotzdem: Sie ist wirklich eine Augenweide!