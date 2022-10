Jürgen Drews: Babyhammer für den 77-Jährigen

In wenigen Tagen wird die Sängerin (Hit: „Breakup Song“) 27 Jahre alt. Das beste Geschenk hat sie bereits bekommen: Ihren Freund Adrian Louis. "Ich liebe diesen Mann über alles!", sagt sie gegenüber "Closer". "Er ist mein bester Freund, mein Seelenpartner, der Mensch, mit dem ich alles teilen möchte." Für Joelina kommt demnach auch nur er als Bräutigam infrage: "Ja, er ist es! Er sagt auch, dass er mich heiraten möchte." Die Schwiegereltern in spe hat Adrian schon kennengelernt. Der Segen von Papa Jürgen wäre da – doch bislang hat Adrian die Frage der Fragen noch nicht gestellt. "Den Antrag muss er machen", findet Joelina. "Da bin ich altmodisch."

Dabei denken immer wieder viele Joelina sei bereits heimlich verlobt, weil sie einen Ring am Finger trägt. "Der Ring ist ein Geschenk meiner Eltern", lüftet sie das Geheimnis. "Sie haben 2012 ihr Jawort erneuert und mir dabei diesen Ring geschenkt. Seither tragen wir alle drei diese Familienringe." An die Hochzeit in Venedig erinnern sich Jürgen, Ramona und Joelina gern zurück – ein traumhaftes Fest, bei dem auch die Tochter in ein Brautkleid schlüpfen durfte.

Zeit, um ihr einziges gemeinsames Kind bei den Hochzeitsvorbereitungen zu unterstützen, hätten Jürgen und Ramona: Am 29.9. und 6.10. gibt der Schlagerstar in Ellmau die letzten beiden Konzerte seiner Karriere. Danach verabschiedet er sich aus gesundheitlichen Gründen für immer von der Bühne. Aufmuntern könnte ihn auch ein Enkelkind, doch diesbezüglich hat Joelina andere Pläne: "Vor 30 gibt es kein Baby – auch, wenn mein Freund am liebsten schon sofort loslegen würde. Erst kommt die Karriere, dann die Familienplanung." Klare Worte einer selbstbewussten jungen Frau. In drei Jahren wäre Jürgen 80; keiner weiß, wie es ihm mit seiner Krankheit dann geht. Vielleicht gibt sich Joelina einen Ruck und erfüllt ihm den Herzenswunsch?