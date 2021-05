Jürgen Drews: Bittere Wahrheit! Ihm läuft die Zeit davon

Seit mehr als einem halben Jahrhundert steht der Sänger auf der Bühne und sorgt für gute Laune. Doch das Älterwerden setzt ihm zu. "Ich würde lügen, wenn ich sage, ich merke gar nichts", erklärt er. "Es zwickt mal hier und mal dort." Deshalb fragt er sich auch immer öfter, ob ihn das gleiche Schicksal trifft wie seine geliebte Mutter. Liselotte († 85) litt die letzten Jahre bis zu ihrem Tod 2007 unter Demenz und lebte in einem Heim. An Dinge aus der Kindheit konnte sie sich gut erinnern. Doch welcher Wochentag war oder was sie zu Mittag gegessen hatte, hatte sie kurz danach schon wieder vergessen. Manchmal beschleicht Jürgen Drews die Angst, dass er auch dement werden könnte. Denn er ertappt sich sogar schon bei Gedächtnislücken: "Ich habe ein schlechtes Namengedächtnis", gibt er zu.

Deshalb arbeitet er aktiv daran, fit im Kopf zu sein. Er treibt Sport, liest viel und schaut wissenschaftliche Dokumentationen. Ans Kürzertreten denkt er noch lange nicht. Für seine große Liebe Ramona (47) will er jung bleiben.