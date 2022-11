Jürgen Drews: Bühnen-Comeback! "Ich habe noch immer Energie"

Erst kürzlich wurde Jürgen Drews zum 33. Jubiläum der Solidarfonds-Stiftung NRW "in Anerkennung und Würdigung seiner herausragenden sozialen Verdienste" mit dem Life-Award der Solidarfonds-Stiftung NRW ausgezeichnet, wie "Smago" berichtet. In seiner Dankesrede gibt er dann einen Hinweis auf ein mögliches Bühnen-Comeback: "Ich muss eines sagen, hin und wieder vermisse ich es doch, wieder einmal auf die Bühne zu gehen. 'Ja, er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch.' Und ich lebe noch. Und ich habe auch noch Energie", gesteht der 77-Jährige.

Trotzdem betont er, dass er sein Leben als Rentner sehr genieße: "Aber man soll irgendwann mal sagen: That's it. Es ist gut so, Drews. Jetzt setz' dich mal zur Ruhe. Und das habe ich gemacht. Ich bin auch nicht dicker geworden dadurch, es bekommt mir gut.", stellt er klar.

Ob sich seine Fans also auf ein baldiges Bühnen-Comeback der Schlagelegende freuen können, bleibt abzuwarten.

Ihr wollt mehr über den Gesundheitszustand von Jürgen Drews wissen? Im Video erfahrt ihr mehr!