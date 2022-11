Jürgen Drews: Nach der Diagnose - Versöhnung mit seinem Sohn Fabian?

"Es ist an der Zeit, mein Privatleben auf Platz eins zu stellen", erklärte Musiker kürzlich. Seinen Ruhestand möchte er im Kreise seiner Familie verbringen. Dazu gehören Ehefrau Ramona und Tochter Joelina – aber auch Jürgens Sohn Fabian aus seiner ersten Ehe mit Corinna.

Bloß zu dem 41-Jährigen hat er seit Jahren keinen Kontakt. "Der Jürgen, der hat sich null gekümmert. Null, seitdem er seine neue Frau hat. Da sind Sachen passiert, die waren menschlich unterirdisch", beschwerte sich Ex Corinna mal in einem Interview. Und: Schon 2009 soll Fabian für eine Abfindung von 50.000 Euro auf sein gesetzliches "Erb- und Pflichtteilsrecht" verzichtet haben. Von dem Millionen-Vermögen seines Papas sieht er nach seinem Tod also nichts. Besonders traurig: Vor zwei Jahren wurden Fabian und seine Frau Eltern eines Sohnes. Er schickte seinen Vater einen SMS, um ihn zu informieren, dass er Opa geworden ist. "Darauf hat er leider nicht reagiert. Das muss ich so akzeptieren", so der DJ bitter.

