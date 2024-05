Jürgen Drews: Comeback! In Las Vegas hat der 79-Jährige neuen Lebensmut geschöpft

"Wir haben alle beschlossen, dass wir etwas tun müssen, damit es Papa wieder besser geht", erzählt Joelina. "Er fühlt sich nämlich gar nicht mehr wohl. Er ist nur noch zu Hause und hat auch keine Anhaltspunkte mehr." Der erste Schritt, um ihn auf andere Gedanken zu bringen, war kürzlich eine Reise nach Las Vegas. Mit Erfolg! "Las Vegas hat schon eine Energie, muss ich sagen", schwärmte Jürgen. Seine Krankheit schien vergessen, in einem Lokal griff er sogar zum Mikrofon und sang begeistert. "Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet, dass ich einmal in Las Vegas 'Ein Bett im Kornfeld' singen kann!"

Und die Auftritte sollen weitergehen. "Ich will noch einen Riesenhit machen", kündigte Drews schon an. "Die Reise hat ihn richtig beflügelt", erzählt uns seine Tochter. "Er hat gemerkt, dass es ihm guttut, ab und zu was zu machen. Nicht mehr so viel wie früher – eine Zeit lang stand er fast jeden Tag auf der Bühne, und das ist für einen älteren Menschen natürlich sehr anstrengend – aber vielleicht so fünf Jobs im Monat." Dazu gibt es in ein paar Monaten eine weitere Überraschung für viele Fans, über die Familie Drews noch nicht viel verraten darf ...

Doch zunächst steht ein Umzug an. "Mama und Papa ziehen zu mir nach München", freut sich Joelina, die auch Musik macht. Dann können sie zusammen ins Studio gehen.

Wie viel Geld Jürgen Drews wirklich auf der hohen Kante hat, erfährst du im Video: