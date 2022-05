Jürgen Drews: Das traurige Aus ist offiziell

Oh je! So haben sich die Anhänger von Jürgen Drews das sicherlich nicht vorgestellt! Obwohl Jürgen eigentlich am 12. Juni auf dem Frühlingsfest in Guben auftreten sollte und damit den Höhepunkt des ganzen Events markieren wollte, wurde nun bekannt gegeben, dass der Sänger der Feierlichkeit fernbleibt!

