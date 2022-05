Jürgen Drews: Damit hat niemand so schnell gerechnet

So ganz ohne die großen Auftritte will Jürgen einfach nicht leben! So hat sich der Malle-Sänger auch kurzerhand dazu entschlossen, bei der großen "Schlagertournee" von Florian Silbereisen teilzunehmen! Nicht nur für seine Fans ein wahrer Jubelmoment! Auch Jürgen scheint sich sichtlich über diesen Schritt zu freuen! So offenbart er nun gegenüber "ARD"-"Brisant": Dass ich überhaupt noch dabei bin! Ich bin ja der Älteste von allen. Ich bin ja wirklich mehr als im gesetzten Alter." Und auch Ehefrau Ramona freut sich sichtlich für ihren Liebsten! So bestätigt sie ihn in seinem Vorhaben mit liebevollen Worten und erklärt: "Für mich ist er sowieso immer der Schönste. Er wird es auch immer bleiben." Mehr Liebe geht wohl kaum!